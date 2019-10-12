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Stefanou mahkeme huzuruna çıkarıldı

12 Ekim 2019 Cumartesi 13:43
Stefanou mahkeme huzuruna çıkarıldı

(Kamalı Haber) -Girne-Güzelyurt anayolunun 15-16'ci kilometreleri arasında Girne istikametine doğru meydana gelen ve yayanın ölümü ile neticelenen trafik kazasında tutuklanan araç sürücüsü zanlı Michalakis Stefanou bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Güvenoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Güvenoğlu huzurda bulunana zanlı MichalaisStefanou’nun11 Ekim 2019 tarihinde saat 20.15 raddelerindeGirne-Güzelyurt anayolunun 15-16'ci kilometreleri arasında Girne istikametine doğru yönetimindeki KNE 40 plakalı Toyota marka salon araç ile dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzey kısmında yol içerisinde Güzelyurt istikametine doğru yaya olarak yürüyen Karşıyaka'da sakin Hüseyin Aşık'a (E-65) aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan yaya Hüseyin Aşık’ın aldığı yaralar sonucu hemen kaza mahallinde vefat ettiğini belirtti. Polis maktulün bugün bazı yayın organlarında bahsedildiği gibi otururken öldüğünün ise gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Polis kazaya sebep araç sürücüsü MichalaisStefanoututuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca bölgede görgü tanığı olup olmadığının araştırılacağını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı müvekkili aleyhine söylenen dikkatsiz sürüşü neticesinde kaza yaptığı konusunda savunma yapma hakkını saklı tuttuğunu belirterek süreye itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Trafik KazasıMichalakis StefanouMahkemeÖlümlü KazaHaberGündemKıbrıs
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