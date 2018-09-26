Stelios Ödülleri’nin kazananları açıklandı

Stelios Yardımsever Vakfı tarafından 9’uncusu dağıtılan ödüller kapsamında bu yıl 50 takıma 10’ar bin Euro hibe sağlandı.

Adanın iki toplumlu ilişkilerini pekiştirmek ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumları işbirliğine teşvik etmek amacıyla bu yıl toplam 500 bin Euro ödül verildi.

Stelios Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Stelios Haji-Ioannou konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu yıl Kıbrıs’ta iki toplumlu iş yapabilmenin zor olduğu bir yıl olduğunu belirterek, rekor seviyede başvuru yapılan önceki yıla bu yıl başvurularda düşüş olduğunu ifade etti.

Ioannu, 700 başvurunun yapılmasının halen iyi bir sonuç olduğunu da ifade ederek, yaşam partnerleri kategorisine bu yıl daha fazla ödül verdiklerini ve bu kategorinin kendisinin kişisel favorisi olduğunu kaydetti.

Ioannu, insanı seviyede iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştiğini de kaydederek, uzun dönemli hedeflerinin Kıbrıs’ta kalıcı barışın sağlanmasını olduğunu belirtti.

Ödülleri kazananların tam listesi şöyle:

Hayat Partnerleri- 16 takım

1. Konstantinou – Mustafa

2. Georgiou – Tosun

3. Siamptani – Tunçbilek

4. Christoudia – Gümüşkut

5. Polydorou – Kormazel

6. Sea – Doluay

7. Pogiatzea – Ataser

8. Louca – Özkarşıyakalı

9. Kyriakoude – Toker

10. Hadjiioannou – Kahvecioğlu

11. Onbaşı – Onbaşı

12. Avgousti – Akdoğu

13. Elia – Olgun

14. Christofides – Yuksek

15. Savvidou – Beidoğlu

16. Pilakouta – Ersoy

İş Yaşamı- 9 Takım

17. Lemis – Sağıroğlu (Ortak Hukuk Faaliyeti)

18. Roussounidou – Şenyiğit (Mandiratimes.com Web Sitesi)

19. Ioannou – Banu (Geleneksel yemek ve tatlıların bulunduğu bir kitap)

20. Stavrou – Doluay (1800 üyeli yeni işe başlayanlar için dijital platform)

21. Tsaknakis – Erk (Sağlık sektörü için dijital rehber)

22. Lordos – Erönen (Mimari miras için gezi turları organiz eden mimarlar)

23. Siahinian – Cananoglu (Birleşik Biracılar– “Barış İçin İç” Projesi)

24. Constantinou – Köroğlu (İç Mimari / Mobilya Tasarımı ve imalatçıları)

25. Kouklos – Faslı (Tekne servisi, onarımı ve eğitimi ile ile ilgili aktiviteler)

Sanat- 8 Takım

26. Pantelides – Keleşzade (Kitap Baskısı / Çevirisi)

27. Stelicos – Gökyiğit (Sergilerde yer alan fotoğrafçılar)

28. Petrondas – Saldun (“Av” isimli kısa film)

29. Charalambous – Güçlü (“Blind Man’s Tale” adlı iki toplumlu müzik grubu)

30. Papachristoforou – Yıkık (İki dilli şiir kitabı)

31. Hadjipetrou – Kozal ( Oyun – Tiyatro – İşitme Engelliler İçin)

32. Modestou – Yahi (Sanat Tasarımcıları / Kıbrıs’ta moda mirası hakkında Kitap)

33. Michail – Bolayır (Sanat Terapisi Atölyeleri)

Sivil Toplum Örgütleri – 6 Takım

34. Missirlis – İmge

35. CYMEPA – Biological Society (İki toplumlu çevre projeleri)

36. Perentos – Hızlı (Laona Foundation ve Lefke STÖ – Maden hakkında çalışma)

37. Archimandrides – Aygın (Adada barış ve yeniden birleşmeyi sağlamak adına taban örgütlenmesi sağlamak için girişim)

38. Manoli – Osman (Barış için bisiklet sür etkinliği)

39. Heracleous – Bilen (Feminist taban örgütlenmesi projesi)

Bilim- 5 takım

40. Kofou – Zorba (Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki ruhsal hastalıklar için araştırma projesi)

41. Hadjikyriacou – Özkul (Tarih Profesörleri – Adadaki toplusam yaşam için proje)

42. Hadjipanayi – Evcimen (Özel Eğitime Muhtaç bireylerin yaşam ve eğitim durumlarını iyileştirmek için iki toplumlu çalışma)

43. Karra – Ekinci (Akademisyenler için Kıbrıs Araştırma Ağı)

44. Zenonos – Karşılı (Kayıp Şahıslar Komitesi için Arkeolog)

Spor – 3 takım

45. Pantopiou – Elektrikçi (Milyon İletişim- Yüzme, bisiklet gibi spor etkinlikleri düzenleme)

46. Theocleous – Köroğlu (Klasik ralli arabasında takım olarak görev yapma)

47. Nea Salamina – Mağusa Türk Gücü (Futbol Takımları – Dostluk Maçı yapılması için)

Diğer – 3 Takım

48. Karageorgis – Akkorlu (Anafotia Köyü için Kitap)

49. Maratheftis – Akkinci (Savaş Gazileri)

50. Mytides – Güden (Karışık köy Pile’nin muhtarları)