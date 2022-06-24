Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!

Stewart liderlerle ayrı ayrı görüşecek!

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart 27 Haziran Pazartesi liderlerle ayrı ayrı görüşecek. Stewart saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret edecek.

24 Haziran 2022 Cuma 16:23
28 Okunma
Stewart liderlerle ayrı ayrı görüşecek!
banner48

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlerle pazartesi günü ayrı ayrı görüşecek.

UNFICYP Basın Sözcülüğü'nden edinilen bilgiye göre, Colin Stewart, pazartesi saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.

Kanadalı diplomat Stewart, sabah saat 10.00’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

Stewart, temmuz ayında New York’ta yapılacak toplantıda BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek. Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatılmasını görüşecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın yerleşim birimlerine ilerliyor!
Yangın yerleşim birimlerine ilerliyor!
Fuat Oktay adadan ayrılıyor
Fuat Oktay adadan ayrılıyor
Başbakanlık'tan acil çağrı!
Başbakanlık'tan acil çağrı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim