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Stewart, Tatar ve Anastasiadis ile Ayrı Ayrı Görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi olarak atadığı Colin Stewart’ın Aralık başında Ada’ya geleceği, yeni temsilcisi konusunda ise henüz açıklanacak bir şey olmamakla birlikte önümüzdeki 15 gün içerisinde New York’tan açıklama gelmesinin muhtemel olduğu bildirildi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 10:19
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Stewart, Tatar ve Anastasiadis ile Ayrı Ayrı Görüşecek
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Fileleftheros edindiği bilgilere dayanarak BM’nin yeni temsilcinin ve yetkilerinin, Jane Holl Lute’unkilerden farklı olmaması kararına vardığının göründüğünü ve “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs temsilcisi” atamasına taraflardan itiraz gelmesinin beklenmediğini yazdı.

Gazete Stewart’ın, selefi Elizabeth Spehar’ın 30 Kasım’da görevinden ayrılmasının ardından Ada’ya gelmesinin beklendiğini, Spehar Ada’dan ayrıldıktan hemen sonra da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşeceğini yazdı.

Gazeteye göre Stewart liderlerle görüştükten sonra BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri gibi Kıbrıs sorununda önemli rol oynayan ülkelerin diplomatik misyon şefleriyle, Kıbrıs’taki Barış Gücü üyeleriyle, ardından da her iki taraftaki siyasi parti liderleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelecek.

Alithia haberi “Colin Stewart Aralık Başlarında Kıbrıs’a Gelecek, Tatar ve Anastasiadis ile Görüşmeler Yapacak” başlığıyla aktardı.

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