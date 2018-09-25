Stokçuluğa ithal çözüm

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Türkiye’den yemeklik patates ithal ettiklerini açıkladı. İthal patatesler yakında piyasaya sürülecek

“PATATES AŞIRI KARLA SATILIYOR”:Halkseven, tüccarın mayıs ayındaki hasadı 1,20-1,30 TL’ye üreticilerden alarak marketlere 4,50 TL’ye sattığını, halbuki hem tüccarın, hem de marketlerin patatesin alış fiyatına yüzde 20 kar koyarak markette patatesin 2,50- 300 TL civarında satılması gerektiğini söyledi

“İTHAL PATATESLE FİYAT DÜŞECEK”: Halkseven: fiyat yüksekliğinin sebebi tüccarın insafsızlığından ve patatesin fiyatının üzerine aşırı kar koymasından kaynaklanıyor. Birlik olarak dün bakanlığın desteği ile Türkiye’den yemeklik patates getirdik, çok yakında piyasaya patates verecek ve fiyatlar düşecektir.

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Havadise konuştu ve Mayıs ayındaki hasadın tüccar tarafından 1,20 ile 1,30 TL’ye alındığını ama tüccarın patatesi 4,50 TL ye sattığını marketlerden tüketiciye ise patatesin 7 ile 8 TL arası satıldığını aktardı. Tüccarın aldığı ürünün üzerine yüzde 20 koyması gerektiğini ve marketinde aynı şekilde tüccardan aldığı ürüne yüzde 20 koyması gerektiğini söyledi. Üreticiden alınan ürünün üzerine toplamda yüzde 40 konularak patatesin tüketiciye 2,50-3,00 TL’den ulaşması gerektiğini vurgulayan Halkseven, bugün market ve manavlarda patatesin 7-8 TL’ye satıldığını aktardı. Halkseven, fiyat yüksekliğinin sebebinin ise tüccarın insafsızlığından ve aşırı kar koymasından kaynaklandığını kaydetti.

Birlik olarak dün Türkiye’den yemeklik patates getirdiklerini aktaran Halkseven, ithal ettikleri patatesle fiyatları düşüreceklerini sözlerine ekledi. Bakanlığın desteği ile getirilen patatesin müjdesini veren Halkseven, bugün yarın piyasaya patates vereceklerini ve buna bağlı olarak fiyatların düşeceğini ifade etti.

“TÜK para yok diye patates almadı”

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Mayıs ayında yaptıkları patates hasadında havaların çok sıcak olmasından ve kuraklıktan dolayı ada genelinde yüzde 30 verim eksikliğinin olduğunu vurguladı. Birlik olarak Toprak Ürünlerine Kurumuna defalarca kez fiyat dengeleyici olması açısından birkaç ton patates almalarını ve buzlukta saklamalarını teklif ettiklerin söyleyen Halkseven, TÜK’ün para yok diyerek tekliflerini geri çevirdikleri aktardı.

“Tüccar 1,20 aldı 4,50 sattı”

TÜK’ün teklifi kabul etmemesi üzerine üreticini mecburen tüccarla anlaştığının altını çizen Halkseven, üreticinin patatesini satıp satamama konusunda endişeye düştüğünü, bu nedenle 1,20 ve 1,30 gibi fiyatlara patatesi tüccara sattıklarını kaydetti. Tüccarın hasadı bitirerek üreticiden patatesi topladığını sözlerine ekleyen Halkseven, buna bağlı olarak tüccarın fiyatları yükselttiğini ifade etti. Hasat bitiminden 20 gün sonra 1,20 ve 1,30’a alınan patatesin 4,50 TL’ye marketlere ve manavlara satılmaya başlandığının altını çizen Halkseven, kanunen tüccarın aldığı ürünün üzerine yüzde 20 koyması gerektiğini ve marketinde aynı şekilde tüccardan aldığı ürüne yüzde 20 koyması gerektiğini söyledi. Üreticiden alınan ürünün üzerine toplamda yüzde 40 konularak patatesin tüketiciye 2,50-3,00 TL’den ulaşması gerektiğini vurgulayan Halkseven, bugün market ve manavlarda patatesin 7-8 TL’ye satıldığını aktardı.

“Fiyat yüksekliği tüccarların insafsızlığı”

Genel anlamda Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs’ta patates fiyatlarının dengeli gittiğini hatırlatan Halkseven, bugün Rum tarafında bir kilo perakende patatesin 1,30 civarları olduğunu sözlerine ekledi. Halkseven, tüccarın üreticiden topladığı patatesin bir miktarının da güneye gittiğini belirterek, bu fiyat yüksekliğinin sebebinin ise tüccarın insafsızlığından ve aşırı kar koymasından kaynaklandığını kaydetti.

“Türkiye’den ithal patates getirdik”

Birlik olarak dün Türkiye’den yemeklik patates getirdiklerini aktaran Halkseven, ithal ettikleri patatesle fiyatları düşüreceklerini sözlerine ekledi. Bakanlığın desteği ile getirilen patatesin müjdesini veren Halkseven, bugün yarın piyasaya patates vereceklerini ve buna bağlı olarak fiyatların düşeceğini ifade etti.

“Diğer hasada fiyatları uygun tutmaya çalışacağız”

Gelecek hasattın 2 ay sonra olacağını da belirten Halkseven, fiyatların henüz belirlenmediğini, bunun için hesaplamalar yapmaları gerektiğini söyleyerek, mazotun 2 kez zamlandığını ve 4 TL olan mazotun 6 TL olduğunu, Elektriğin yüzde 30 ile yüzde 50 arasında zamlandığını, aynı şekilde taban gübresinin 2 katına çıktığını kaydetti. Bu durumlar göz önünde bulundurularak bir hesap yapılacağını söyleyen Halkseven, tüketiciye bunları çok fazla yansıtmayarak aşırı bir fiyat yükseltilmeyerek ve üreticiyi kurtaracak bir fiyat belirleyeceklerini sözlerine ekledi.