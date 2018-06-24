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Şu ana kadar en yüksek sandığa gitme oranı Gazimağusa'da

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, Şehit Tuncer İlkokulu’nda oyunu kullandı.

24 Haziran 2018 Pazar 13:12
Şu ana kadar en yüksek sandığa gitme oranı Gazimağusa'da

İbrahim Diran 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, Şehit Tuncer İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Şefik, oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada “sakin bir seçim günü “ olduğunu, sadece bir gazete hakkında şikayet aldıklarını, bunun söz konusu gazetede bir adayın propagandasıyla ilgili olduğunu, konunun tezekkür edileceğini ve bilahare bilgi verileceğini söyledi.

Şefik, katılım oranlarının 10.30 itibarıyla Lefkoşa’da yüzde 10.15, Gazimağusa’da yüzde 16.52, Girne’de yüzde 11.6, Güzelyurt’ta yüzde 9.24, İskele’de yüzde 16.8, Lefke’de yüzde 9.45 olduğunu açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, gayri resmi belediye başkanlığı seçim sonuçlarının saat 21.00 sıralarında verilmeye başlanmasını, geriye kalanların ise sabah olmadan verilmesini beklediklerini ifade etti.

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