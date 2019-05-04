Su analizleri devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, ada genelinde aylık su kontrol ve analizlerine devam edildiğini belirterek, analiz sonuçlarının düzenli olarak paylaşılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, “Bromat” miktarları limit üstü çıkan firmaların düzeltici faaliyetleri sonrası yeniden yapılan analizler hakkında açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı, Nisan ayında bromat miktarları limit altı çıkan diğer firmaları ise açıklayarak, bu sonuçlara göre açıklanan firmaların sularının güvenle kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını belirtti.
BROMAT MİKTARLARI LİMİT ALTI ÇIKAN DİĞER MARKALARIN LİSTESİ:
|
NUMUNE BİLGİSİ
|
ÜRETİM TARİHİ - SON TÜKETİM TARİHİ
|
BROMAT (µg/L)
|
ASYA SU 19 LİTRE *
|
(24/04/19-24/07/19)
|
|
DOĞAL ÖZ SU 19 LİTRE
|
(04/04/19-05/07/19)
|
|
MAVİ SU 19 LİTRE
|
(04/04/19-05/07/19)
|
|
EVSU 19 LİTRE
|
(04/04/19-04/07/19)
|
|
HEDİYEM SU 19 LİTRE
|
(STT/EXP.24/07/19)
|
|
ICY SU 19 LİTRE
|
(04/04/19-03/04/20)
|
6.7
|
LİLAK SU 19 LİTRE
|
(04/04/19-03/04/20)
|
3.2
|
BUZLAT SU 19 LİTRE
|
(04/04/19-05/07/19)
|
4.2
|
ULUTAŞ SU 19 LİTRE
|
9.9
|
YILDIRIM SU 19 LİTRE
|
(04/04/19-04/07/19)
|
|
YEŞİLIRMAK SU 19 LİTRE
|
(17/04/19-17/04/20)
|
7.6
|
DAMLA SU 19 LİTRE
|
(17/04/19-17/04/20)
|
|
BES KAR SU 19 LİTRE
|
(16/04/19-16/07/19)
|
5.8
|
HASDAĞ SU 19 LİTRE
|
(16/04/19-16/04/20)
|
|
TAŞPINAR SU 19 LİTRE
|
(16/04/19-15/04/20)
|
|
YEŞİLIRMAK SU 0.5 LİTRE
|
(17/04/19-17/04/20)
|
9.6
|
YEŞİLIRMAK SU 200 CC BARDAK
|
(01/04/19-01/04/20)
|
|
ANGOLEM SU 200 CC BARDAK
|
( SKT 12/08/2019)
|
|
KOÇARSLAN SU 19 LİTRE
|
(09/04/19-09/04/20)
|
|
AYSU 19 LİTRE
|
(24/04/19-24/07/19)
|
5.5
|
KÖSEDAĞ SU 19 LİTRE
|
(ÜRT: 24/04/19)
|
6.9
|
EVSU 1.5 LİTRE
|
(16/04/19-16/04/20)
|
|
CEMER SU 19 LİTRE
|
(15/04/19-15/04/20)
|
|
MEYSU 0.5 LİTRE
|
(16/02/19-16/02/20)
|
9.5
|
GÜRPINAR SU 0.5 LİTRE
|
(STT/EXP:05.04.20)
|
9
|
MEYSU 0.33 LİTRE
|
(29/04/19-29/04/20)
|
|
AQUA FRESH SU 0.5 LİTRE
|
(30/04/19-29/04/20)
|
|
HEDİYEM SU 0.5 LİTRE
|
(STT/EXP:29/04/20
|
3.5
|
DİLLİRGA YEŞİLIRMAK SU 0.5 LİTRE
|
(27/03/19-27/03/20)
|
|
DİLLİRGA YEŞİLIRMAK SU 0.5 LİTRE
|
(27/02/19-27/02/20)
|