Su analizleri devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, ada genelinde aylık su kontrol ve analizlerine devam edildiğini belirterek, analiz sonuçlarının düzenli olarak paylaşılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, “Bromat” miktarları limit üstü çıkan firmaların düzeltici faaliyetleri sonrası yeniden yapılan analizler hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı, “Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası” uyarınca Nisan ayında su işletmelerinden alınan ambalajlanmış su numunelerinde Aqua Fresh su 0.5 Litre ve Meysu 0.33 Litre Bromat miktarlarının limit üstü çıktığını anımsatarak, ilgili firmaların kontrol için alınan ambalajlanmış sularda yapılan Bromat analiz sonuçlarının 30 Nisan’da alındığını ve sonuçların litrede 3 mcg ile uygun çıktığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, Nisan ayında bromat miktarları limit altı çıkan diğer firmaları ise açıklayarak, bu sonuçlara göre açıklanan firmaların sularının güvenle kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını belirtti.

BROMAT MİKTARLARI LİMİT ALTI ÇIKAN DİĞER MARKALARIN LİSTESİ: