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Şu anki hükümet ‘bulunmaz Hint kumaşı’ değil!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan Burası Önemli 50+1 programında Levent Kutay’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

29 Nisan 2022 Cuma 09:19
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Şu anki hükümet ‘bulunmaz Hint kumaşı’ değil!

Erhürman, şu anki hükümetin ‘bulunmaz Hint kumaşı’ olmadığını, alternatif politikalara sahip olduklarını ifade etti; bunun Türkçede başka karşılığının olmadığını dile getirdi.

Bir  Bakan değiştirmek için hükümetin istifa etmiş olmasının, kimsenin aklına yatmadığına dikkat çeken Erhürman, Meclis’teki ‘ hükümet programıyla ilgili görüşmenin’ 5 dakika sürdüğünü hatırlattı.

“Bütün bunlar normal geliyor mu?” diye soran Erhürman, tüm yaşananların normal karşılanmadığını kaydetti.

Tufan Erhürman, hükümetin küçük ortakları DP ile YDP’nin hazırladığı ‘100 günlük deklarasyon’ hakkında da konuştu.

Erhürman, “100 gün içinde bu şartlar uygulanmazsa, hükümetin düşeceğini söylüyorlar. Hükümet programı okundu, siz eğer 100 günlük program koyacaksanız ortaya, hükümet programına koyacaksınız. Hükümetin 2 ortağının ayrı deklarasyonu varsa, neyin güven oylaması yapılıyor?” diye sordu.

Türkiye ile imzalanan protokolün hala açıklanmamasını da eleştiren Erhürman, protokolün henüz ellerine geçmediğine dikkat çekti.

Erhürman, “Rakamlar çıktı, hiçbir şey yok. 1 milyardan fazlası AKSA’ya gidiyor. Yaklaşık 1 milyara yakını da asgari harcamalar. Ortaya koyduğunuz vizyon tamamen çökmüş durumdadır.” dedi.

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