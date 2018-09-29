Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor

Su arızası giderilmeye çalışılıyor

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:41
Su arızası giderilmeye çalışılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi, Türkiye’den temin edilen suyun, Çamlıbel arıtma tesisinden Tatlısu’ya kadar ulaşmasını sağlayan ana isale hattının Geçitköy mevkiinde teknik bir arıza meydana geldiğini ve giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Sözkonusu hat üzerinden, Tepebaşı yerleşim yerinden başlayarak Tatlısu yerleşim yerine kadar olan bölümde Türkiye’den temin edilen suyun ulaştığı tüm depolara arıza giderilinceye kadar su verilemeyecek.

Arızanın giderilmesi için gerekli süre 7 gün olarak öngörülürken, arızadan etkilenecek yerleşim yerlerine yerel kaynaklardan su verilmeye başlandı.

Tepebaşı, Karşıyaka, Lapta, Alsancak, Girne, Çatalköy, Arapköy, Bahçeli, Esentepe, Karaağaç, Tatlısu, Mersinlik veKaplıca’ya bu süre içerisinde yerel kaynaklardan su sağlanacak.

Arıza giderilinceye kadar ciddi bir sıkıntı yaşanmaması için halkın bu dönemde içme ve kullanma suyunu daha bilinçli ve tasarruflu kullanması çağrısında bulunuldu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Su Arızası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazar yerinde hırsızlık yapan sarhoş yakalandı
Pazar yerinde hırsızlık yapan sarhoş yakalandı
Düğünde gelin ve damada sebze hediye ettiler!
Düğünde gelin ve damada sebze hediye ettiler!
Lefke Bölgesi yarın 9 saat elektriksiz
Lefke Bölgesi yarın 9 saat elektriksiz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim