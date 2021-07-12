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Su Boru Hattı Krize Dönüştü

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Geçtiğimiz haftalarda Beyarmudu Belediyesi tarafından Aydan Karahan Stadyumuna su temini için boru hattı döşeme işlemleri başlatan Beyarmudu Belediyesi, beklenmedik bir olay ile karşılaşarak döşenen boruların İngiliz Üstleri tarafından bu çalışma işlemlerinin yasa dışı olduğu sebebiyle boru döşenmesini durdurup, döşenen yerleri de bu sabaha yakın yerinden söktü.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:04
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Su Boru Hattı Krize Dönüştü

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip yaptığı açıklamasında;

1 hafta önce Beyarmudun dan su şebeke hattı döşeyerek İngiliz Üstlerinde bulunan ve  %55 Kıbrıslı Türk toprağı olan İngiliz Üstlerinde bulunan 200'e yakın eve hizmet vermekteyiz. Şu andaki Su hattı yetersiz olduğu için yeni su hattı şebekesi döşemek istedik fakat İngilizlerin ve Rumların engellemeleri ile karşılaştık.

Bu topraklar Beyarmudu Belediyesi’ne bağlı olan toprakları içerisinde bulunmakta olup bu çalışmanın egemen İngiliz üstleri alanında kalan 50 - 60 metrelik bir bölümünün İngiliz Hükümran Toprağından geçerek bu bölgeye geçmesi gerekmektedir, ancak bizlerin bunu yaparken yazılı değil de sözlü izin aldığımız için karşı taraf şikâyette bulunmuş ve bu sabah 04:00 de bu borular İngilizler tarafından sökülmüş ve emare olarak alınmıştır. Belediye Başkanı İlker Edip, 50-60 metrelik boru hattını bu sabaha karşı sökülüp kazılan hattın ise dozerler tarafından kapatıldığını dile getirdi.

Muhtar Mustafa Tan ise yaptığı açıklamada;

Pile’nin üst tarafında mevcut olan 15 ev ve stadyumun olduğunu belirten Tan, onların Beyarmudu Belediyesi’nden su bağlanmasını talep ettiklerini belirtti.

Beyarmudu Belediyesi su bağlanması için kazı yaptıklarını ve su borusu döşemeye başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 60 metre kazı yapılarak su borularının döşendiğini, fakat ne olduğunu bilmediği bir anda bu çalışmanın UN (United Nations) tarafından durduruldu.

İngiliz Kaymakamlığı tekrardan Beyarmudu Belediye Başkanı’na bir görüşme yaparak, sözlü olarak kendilerine ise devam edileceğini belirtti.

Ancak yazılı belge verilmediği, bu nedenle yazılı belge olmamasından dolayı Rumlar tarafından İngiliz Üstler bölgesine bu çalışmanın şikâyet edilmesinden dolayı kazı ve boru döşeme çalışmaları durduruldu.

Dün akşamüzeri sabah saat 04:00 sularından İngilizlere ait 2 adet Dozer ile bu boruların söküm işlemi gerçekleşti ve borular bir tıra yüklenerek İngiliz Polisi tarafından emare alınarak, İngiliz Karakoluna götürüldü.

15 adet ev ve futbol sahası bu sebepten dolayı susuz bırakılarak, mağdur edildiklerini belirtti.

Bu arada bu boruların sökülebilmesi sırasında Pile ile olan telefon irtibat hattı da kopartıldı. Şuan Pile ile telefon görüşmesi yapılamıyor. (MHA)

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