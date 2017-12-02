Su bulandı!

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Beyarmudu Belediyesi’nin Su İşleri Dairesi’ne ödemesi gereken 146 bin TL’lik su faturasının Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı’nın talimatı ile 46 bin TL’ye düşürüldüğü öne sürüldü.

Faturalar bakanlık müsteşarlığı talimatı ile askıya alındı

Yeni Bakış’a güvenilir bir kaynağın verdiği bilgiye göre, fatura indiriminin ve belediyeye halihazırda kesilmiş olan faturaların askıya alınmasının Su İşleri Dairesi içerisinde de huzursuzluk yarattığı öğrenildi. Su faturalarının kesilmiş olmasına rağmen bakanlık müsteşarlığının imzalı yazısı ile bazı faturaların askıya alındığını dile getiren aynı kaynak, “Beyarmudu Belediyesi’ne kesilmiş olan halihazırdaki 146 bin TL’lik faturaların bir kısmı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı talimatı ile askıya alınmıştır ve faturanın 46 bin TL’lik gibi bir rakamı alınmıştır” dedi.

Gönyeli Belediyesi ve Lefkoşa Belediyesi faturalarında hesaplama yanlışı

Su Dairesi ile Lefkoşa ve Gönyeli Belediyeleri’ne çıkarılan faturalar arasında da bir anlaşmazlık olduğunu ifade eden aynı kaynak, Gönyeli ve Lefkoşa Belediyeleri’ne çıkarılan faturalarda hesaplama yanlışlığı yapıldığının ileri sürerek, Gönyeli Belediyesi’nden 150 bin TL, Lefkoşa Belediyesi’nden ise 135 bin TL gibi bir rakamın da eksiltildiğini ifade etti.



“Dairede iş bilmez bir yapı hakim”

Su İşleri Dairesi’nde işlerin yolunda gitmediği bilgisini de veren güvenilir kaynak, geçici personelle yürütülmeye çalışılan çalışmaların da olması gerektiği gibi ilerlemediğini kaydetti. Türkiye’den gelen suyun işletilmesi için kurulan özel birimdeki personellerin sözleşmelerinin bitmesinin ardından aynı personellerin Bakanlar Kurulu’nca yenilenen sözleşmeleri ışığında devletin çeşitli kademelerine yerleştirildiğinden de bahseden kaynak, “Dairede iş bilmez bir yapı hakim. Suyun işletilmesi için oluşturulan birimdeki bazı personel daireye geçici personel adı altında aktarıldı. Geçici personellerin yetkisi olmamasına rağmen daireye mal ve hizmet alımında imza atarak, mal alımı da yapmaktadırlar” şeklinde konuştu.

“Geçici personeller yetkisi olmamasına rağmen mal alımı yapıyor”

“Personel Dairesi’nin bu işe el atarak bu işlemleri denetlemesi gerekmektedir” diyen aynı kaynak, daireye yapılacak mal alımını bu birimde görevli kadrolu satın alma memurlarının yapmasının gerektiğini öne sürdü. Geçici statüde olan personelin ne imza yetkisi ne de satın alma yetkisi olduğunu da vurgulayan kaynak, “Ayrıca RHA’ların da kullanımı yine yetkili kişisel tarafından yapılmalıyken, daire personeli olmayan şahıslarca da kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Su İşleri Dairesi Müdürü Kutrafalı:“Su sayaçlarında uyumsuzluk var”

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan KKTC Su İşleri Dairesi Müdürü Mustafa Kutrafalı ise, Beyarmudu Belediyesi su faturalarının bakanlık kararı doğrultusunda askıya alındığını doğruladı. Faturaların askıya alındığını ancak ödenmeme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Kutrafalı, askıya alma nedeninin ise, giren su ile çıkan su arasında sayaçlarda görülen uyumsuzluk olduğunu söyledi.

“Hatanın nereden kaynaklandığını araştırıyoruz”

Belediye depolarına verilen sudaki sayaç rakamları ile depodan çıkan sayaç numaralarının birbirini tutmadığını aktaran Kutrafalı, “Sayaç numaralarında bir tutarsızlık söz konusudur. Şu an biz de bunu incelemeye almış bulunmaktayız. Beyarmudu Belediyesi bize durumu bildirdikten sonra biz de kendi saatlerimizi taktık ve şu anda takip ediyoruz. Hatanın nereden kaynaklandığını araştırıyoruz. Bakanlık kararı ile faturaların askıya alınma nedeni de budur. İnceleme sonuçlandıktan sonra yanlışlık düzeltilecektir” şeklinde konuştu.

“Gönyeli ve Lefkoşa Belediyesi faturalarında yapılan hesaplama yanlışlığı da düzeltiliyor”

Gönyeli Belediyesi ve Lefkoşa Belediyesi’ndeki faturalardaki sorunun ise yanlış hesaplamadan kaynaklandığını söyleyen Kutrafalı, “Bu yanlış hesaplama da fark edilerek düzeltilmeye gidilmiştir. Hesaplamadan kaynaklı bir yanlışlık olmuştur ve telafisi yapılmaktadır” dedi.

“Geçici personel sadece teslim alma imzası atmıştır”

Kadrolu olmayan personellerin ise satın alma yetkisi olmamasına rağmen satın alma yaptığı iddialarına karşılık da açıklamalarda bulunan Kutrafalı, “Geçici personelin satın alma yetkisi yoktur. Geçici personel ancak teslim aldığına dair imza atmıştır. Bu faturalar daha sonra muhasebeye gidiyor ve hepsi kontrol altında tutuluyor” ifadelerini kullandı.