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Su deposu takarken 4 metreden düştü!

27 Kasım 2019 Çarşamba 15:00
Su deposu takarken 4 metreden düştü!

20 Kasım'da  Gazimağusa’da bir ikametgahta su deposu taktığı sırada, dengesini kaybederek 4  metre yükseklikten beton zemin üzerine düşüp yaralanan 61 yaşındaki Ziya SARIDAN (E-61) tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi’nde yaşamını yitirdi

Ziya Sarıdan'ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, çoklu kaburga kırığı, iç organ yaralanması” sonucu olduğu tespit edildi

Ziya Sarıdan dün Mağusa kabristanlığına defnedildi. 

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