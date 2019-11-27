Su deposu takarken 4 metreden düştü!

20 Kasım'da Gazimağusa’da bir ikametgahta su deposu taktığı sırada, dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşüp yaralanan 61 yaşındaki Ziya SARIDAN (E-61) tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi’nde yaşamını yitirdi
Ziya Sarıdan'ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, çoklu kaburga kırığı, iç organ yaralanması” sonucu olduğu tespit edildi
Ziya Sarıdan dün Mağusa kabristanlığına defnedildi.