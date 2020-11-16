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Su kesintisi yapılacak

Su kesintisinde Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi, Mehmetçik, Büyükkonuk, Erenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri etkilenecek.

16 Kasım 2020 Pazartesi 16:40
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Su kesintisi yapılacak

KKTC Su Temini Projesi kapsamında, Boğaziçi bölgesinde oluşan ana isale hattındaki arızanın giderilmesi için yapılacak onarım işleri nedeniyle su kesintisi yapılacak.

Su İşleri Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bugünden başlayarak 20 Kasım’a kadar yapılacak kesintiden, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi, Mehmetçik, Büyükkonuk, Erenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri etkilenecek.

Bu süreç içerisinde halkın suyu bilinçli kullanması istenerek, süreçle ilgili ileriki günlerde bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

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