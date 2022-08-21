Su kuyusunun içine düştü

Bugün saat 11.30 sıralarında, Serdarlı'da Dolap Kuyu Sokak üzerinde, Serdarlı'da sakin Hatice HİSMAN (K-83), komşusuna ait ikametgahın avlusu içerisinde bulunan su kuyusu yanındaki incir ağacından incir topladığı sırada, üzeri beton kaplı kuyunun yanındaki toprağın göçmesi sonucu 20 metre derinliğindeki ve içerisinde yaklaşık bir metre yükseklikte su bulunan kuyuya düşmüştür. Söz konusu şahıs düşmüş olduğu kuyudan itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılmasının ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.