Su pompası arızasıyla Artesa’ya giren lüks araç motoru yanık şekilde çıktı

2014 yılında satın aldığı Audi Q7 marka aracını ilk günden itibaren yıllardır Artesa firmasına emanet eden ve tüm servislerini Artesa firmasına yaptıran İsmet Bayrakçı, Artesa’nın kendisini çok büyük bir zarara uğrattığını fakat kurumsal olarak görünen firmanın bu durumu kabullenmediğini dile getirdi.

Aylar önce aracını su pompası arızasıyla Artesa’ya götürdüğünü kaydeden Bayrakçı, “Ellerinde parça olmadığını söylediler, ben orijinal parçayı kendi imkânlarımla İstanbul’dan getirttim. Parça geldikten sonra 2 gün içerisinde bana aracı teslim edeceklerini söylediler. Parça takıldı ve aracı test sürüşüne çıkarttılar aracımı teslim almaya gittiğimde bir baktım ki aracım garaja çekici üstünde geldi. Ne olduğunu sorduğum zaman aracımın motorunun yandığını söylediler” diyerek, neye uğradığını şaşırdığını ifade etti.

İstanbul’dan Audi ana bayisinden eksper getirdiğini ve aracı incelettiğini kaydeden Bayrakçı, “Eksper, motorun makinist hatasından dolayı yandığını tespit etti. Artesa firması kurumsal bir firma olmasına rağmen suçu makinistin üzerine atarak, ‘sorununu makinistle çöz’ yanıtını verdi. Ben aracımı oradaki makiniste değil Artesa’ya teslim ettim, sorumluluk firmaya aitken nasıl bana böyle bir yanıt verirler” diyerek, 2 ay boyunca Artesa’nın kendisini oyaladığını ve daha fazla dayanamayarak aracı çektirip başka bir yerde tamir ettireceğini dile getirdi.

“Aracımın lastik havası inse bile aracımı Artesa’ya götürüyordum. 7 yıldır bu böyleydi. Aylar önce 100 Euro değerinde bile olmayan bir arıza için aracımı teslim ettim şu an 35 bin Euro zararım var” diyen İsmet Bayrakçı, Artesa’ya karşı dava açtığını ve hukuksal anlamda her türlü hakkını arayacağını da vurguladı.

KAYNAK: GIYNIK GAZETESİ