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Su savaşları çıkacak

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, gelecek yıllarda su savaşlarının yaşanacağını söyledi. Kurum Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek adımlar atmakta olduğunu belirtti.

29 Haziran 2021 Salı 09:41
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Su savaşları çıkacak

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke haline gelerek, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğiyle mücadele edebileceğini belirtti.

"SU SAVAŞLARI ÇIKACAK"

Kurum, sulama projelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını dile getirerek, "Biliyoruz ki iklim değişikliği tüm dünyayı etkiliyor. Ülkemizi de etkiliyor, etkilemeye devam edecek. Biz iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirerek, kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız.Tarım alanında, turizm, sanayi, savunma sanayi alanında amacımız, hedefimiz bu" dedi.

Bakan Kurum, "2030'larda 2050'lerde artık su savaşları çıkacak. baktığımızda 2020, 2021 en sıcak yıllar oldu. Bu sıcaklık artarak devam edecek Yatayda şehirlerimizin nefes alacağı alanlar oluşturuyoruz. Bunun için de sulama projelerinin yapılması, yeşil alanlarımızın, korunan alanlarımızın arttırılması gibi birçok eylemimiz var" şeklinde konuştu. 

Sulama projesi yatırımlarını anlatan Kurum, "Yaklaşık 2-3 milyar tutarında projeler hazırlandı ve etaplar halinde ihale ediyoruz. Konya'da da 7 projenin ihalesini gerçekleştirdik. Gerek bitme aşamasındaki sulama kanalları, gerek yeni yapılacaklar, gerek gölet projeleri olsun, bu süreci takip ediyoruz" ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

Eski stadın bulunduğu alana millet bahçesi yaparak hem Konyaspor'un anılarını yaşatmayı hem de tüm Konya halkına hizmet verecek bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

Toplamda 61 millet bahçesini tamamladık ve bitirdiğimiz, devam eden şu an yaklaşık 57 milyon metrekarelik 326 adet millet bahçemiz var. Hedefimiz bu çerçevede 81 ilimizde, 81 milyon metrekare hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu. Kurum, Konya merkeze yapılacak yeşil alanın içerisinde 14 bin 400 kişi kapasiteli bir cami de olacağını aktardı.

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Su Savaşları
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