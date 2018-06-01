Su sorunu ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden oluyor

Yaz aynın gelmesiyle birlikte gerek Bafra bölgesindeki otellerdeki turist sayısının, gerekse su kullanımının artması bölgede ciddi sorun yaşanmasına neden oldu.

Bafra’daki Kaya Artemis Otel’de düzenledikleri basın toplantısı ile sorunlarını dile getiren Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, otel yetkilileri ve muhtarlar, sorunlarına en kısa sürede çözüm bulunmasını ilgili yetkilerden istediler.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Kaya Holding KKTC Bölge Müdürü Nihat Berkan, yaklaşık 10 günden beridir büyük bir su sorunu yaşadıklarını anlatarak bölgede 4 otel olduklarını ve suya olan ihtiyacın da arttığını kaydetti.

Tankerle su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ancak bunun hem sisteme zara verdiğini hem de maliyeti arttırdığını ifade eden Berkan, Turizm adası bir ülkede yaşanan bu sorunun kabul edilir bir durum olmadığını söyledi.

Concorde Otel Genel Müdürü Adnan Soyaslan da otelin açılış aşamasında olduğunu belirterek, günlük su tüketiminin oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

Bölgede 6500 yatak kapasitesinin bulunduğunu bunların da nitelikli turist olduğunu ifade eden Soyaslan, suyun olmadığı yerde medeniyet de olmayacağını dile getirdi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de Türkiye’den gelen suyun bölgeye ve otellere yeterli miktarda verilmediğinden dert yanarak, söz konusu sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ancak bir sonuç elde edemediklerini vurguladı.

Bölgedeki turizm tesislerinin büyük mağduriyet yaşadığını anlatan Sarıçizmeli, şu an saat başı 150 ton su verildiğini ancak bölgenin ihtiyacı olan suyun ise saat başı 250 ton olduğunu kaydetti.

Sarıçizmeli, yaşadıkları sorunları ilgili yetkilere aktardıklarını ancak herhangi bir çözüm bulamadıkları için bu toplantıyı düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Bölge muhtarları adına konuşan Pamuklu Muhtarı Hasan Çelik de 21’nci yüz yılda hala daha su sorunu yaşamalarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, köylülerin mağdur edildiğini ifade etti.