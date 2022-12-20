Su takı ile karşılandı!

Trabzon – Ercan karşılıklı seferlerinin ilki bu sabah gerçekleşti.

Trabzon – Ercan seferi yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçağa, iki itfaiye tarafından, havacılık terminolojisinde“Water Salute” olarak bilinen “su selamlaması/su takı” yapıldı.

Söz konusu “seremoni”, havayolu şirketlerinin uçuş ağına yeni eklediği destinasyonlara ilk kez iniş yaptığında düzenleniyor.

Trabzon – Ercan seferinin ilkinin, dün gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak Trabzon’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer, bu sabaha ertelenmişti.