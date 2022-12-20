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Su takı ile karşılandı!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün iptal edilen Trabzon – Ercan karşılıklı seferlerinin ilki bu sabah gerçekleşti.

20 Aralık 2022 Salı 11:58
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Su takı ile karşılandı!



TrabzonErcan karşılıklı seferlerinin ilki bu sabah gerçekleşti.

Trabzon – Ercan seferi yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçağa, iki itfaiye tarafından, havacılık terminolojisinde“Water Salute” olarak bilinen “su selamlaması/su takı” yapıldı.

Söz konusu “seremoni”, havayolu şirketlerinin uçuş ağına yeni eklediği destinasyonlara ilk kez iniş yaptığında düzenleniyor.

Trabzon – Ercan seferinin ilkinin, dün gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak Trabzon’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer, bu sabaha ertelenmişti.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonErcanSeferUçakKarşılamaSeferTHY
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