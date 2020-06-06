“Su taşıyan boruların tamiratı 2-3 ayda tamamlanacak”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BRT’de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.
Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boruların tamir sürecine değinen Oktay, konuyu yakından takip ettiklerini ve 2-3 ay içinde tamiratın tamamlanacağını söyledi. Barajda bu süre için yeterli su bulunduğunu kaydeden Oktay, “KKTC vatandaşlarını susuz bırakmayacağız” şeklinde konuştu.
Oktay, proje ile Kuzey Kıbrıs’ın içme suyu ihtiyacının kalmadığını, şimdi öncelikle Güzelyurt bölgesinde olmak üzere tarımsal sulamaya geçme noktasında da kararlı olduklarını bildirdi.
Umalım da 2 ayda bitsin. Fakat ben bu su işinde bir bit yeniği olduğunu düşünüyorum. Su KKTC için çok önemlidir, aylar önce boru patladı daha yeni ihaleye çıkılacak !. Oysa bildiğim bu gibi büyük projelerde mutlaka yedekta 3-5 adet boru bulunması gerekir ki anında iş görülebilsin. Umarım içgüdülerimda yanılırım da adamız susuz kalmaz.