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Suay: "Kutlama değil, icraat anlayışına ihtiyacımız var"

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

03 Aralık 2022 Cumartesi 14:50
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Suay: "Kutlama değil, icraat anlayışına ihtiyacımız var"



KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay'ın mesajı şu şekilde:

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 1992 yılından itibaren farkındalık günü olarak icra edilmektedir.
Gün kutlama günü değil, engellerin, yürütülen çalışmaların ve hedeflerin anlatıldığı bir farkındalık günüdür bizler için. Bu vesileyle de kutlama değil, icraat anlayışına ihtiyacımız var, vurgusunu yapmaya çalışıyoruz.

Peki, neler mi isteniyor?
1. En temel insanca yaşam haklarının başında istihdam gelmektedir. Bu konuda ise 2006 yılından itibaren bir adım atılamaması büyük bir sosyal devlet ayıbıdır. İlgili yasadaki %4 oranındaki yasal zorumluluğun işlevsel hale getirilmesi gerekiyor.
2. Mimari engeller ve engelsiz çevre noktasında geçer not almaya çok uzak olan Lefkoşa Türk belediyesi'ni ve aynı anlayışı takip eden diğer bir çok yerel kurumumuzu sosyal belediyeciliğe davet ediyoruz.
3. Kısa bir süre önce yasallaşan özel eğitim yasasının uygulama noktasında takibinin yapılması, daha nitelikli hale gelmesi ve her alanda işlevselliğin artması için adımlar atılmalıdır.
4. Özel medikal ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken engelli bireylere gereksinimleri doğrultusunda sağlanan katkılar, daha geniş kapsamlı, nitelikli ve düzenli olarak ele alınmalıdır.
5. İnşaat süreci bir süre önce tamamlanan ve engelli annelerinin büyük bir umutla beklemiş olduğu “Engelsiz Yaşam Evi”  projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir.
6. Yıllardır dile getirmiş olduğumuz "Engelliler Dairesi" hizmete alınmalı, sağlıktan kurul işlemlerine, eğitimden danışma hizmetlerine, muafiyet haklarından diğer bir çok prosedürün tek bir çatı altında toplanması sağlanarak, engelli ailelerinin maruz kaldığı birokratik engellerden kurtulmasına imkan tanınmalıdır. Engelliler Dairesi, hem alanında uzman memurları tek bir çatı altında toplayarak işleyişin hızlanmasına, hem de en ufak bir işlemde dahi daireler arası koşuşturmak durumunda olan engelli bireylerin ciddi anlamda nefes almasına vesile olacaktır.


Yetkililerin, ilgililerin, gönüllülerin bilgisine sunar, daha engelsiz bir ülkede ve sosyal devlet anlayışına hakim olan bir ortamda yaşayabilmek için üstlenmiş olduğumuz vizyon üzere elimizden geleni yapmaya, dilimiz döndüğünce bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay

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