Künye
Kıbrıs 14
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Hırsızlık yaparken yakalandı
Hırsızlık yaparken yakalandı
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi

Şubat ayı enflasyonu yüzde 7.11

İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyonunu yüzde 7.11 olarak açıkladı.

04 Mart 2022 Cuma 12:46
194 Okunma
Şubat ayı enflasyonu yüzde 7.11
banner108

KKTC İstatistik Kurumu, Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu yüzde 7.11 olurken, enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64.30 yükseldi.

Şubat ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal, yüzde 135.28 ile çiçek lahanası, yüzde 126.41 ile domates ve yüzde 110.26 yurt dışı tur oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise, yüzde 15.04 ile eşofman (çocuk için), yüzde 14.82 sweatshirt (çocuk için) ve yüzde 14.23 ile pantolon gabardin kışlık (kadın için) oldu.
Ana harcama grupları itibarı ile bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 28.29 ile eğlence ve kültür ana grubunda gerçekleşti.
Sağlık ana grubunda yüzde 13.86, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 8.94, ulaştırma ana grubunda yüzde 6.58, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 6.26, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 5.27, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 3.42, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 3.30, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 2.71, haberleşme ana grubunda yüzde 0.97 ve eğitim ana grubunda yüzde 0.66 artış; giyim ve ayakkabı ana grubunda ise yüzde 1.35 azalış gerçekleşti.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 567 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 54 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, KTBK ve GKK Komutanlarını Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, KTBK ve GKK Komutanlarını Ziyaret Etti
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erman Yaylalı emekli oldu
Erman Yaylalı emekli oldu









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim