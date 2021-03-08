Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
Flaş Haber
Amcaoğlu Ankara’ya gidiyor
Kapat

ŞUBAT AYINDA ENFLASYON EKSİ ÇIKTI

Enflasyon şubat ayında yüzde eksi 0.02 (binde eksi iki) olarak gerçekleşti.

08 Mart 2021 Pazartesi 13:07
757 Okunma
ŞUBAT AYINDA ENFLASYON EKSİ ÇIKTI

İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyon rakamlarını sitesinde yayımladı.

Şubat ayında Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde binde 2 oranında düşüş gerçekleşti. İki aylık enflasyon yüzde 0.46 yıllık enflasyon ise yüzde 12.93 oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3.74 sağlık ana grubunda gerçekleşirken en yüksek düşüş ise yüzde 6.64 ile giyim ve ayakkabı grubunda oluştu.
 
Endekste kapsanan 222 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 167 maddenin ortalama fiyatlarında düşüş gerçekleşti.

 En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal yüzde 81.63’le kavun, yüzde 65.58’le taze fasulye ve yüzde 49.33’le çarliston biber olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise yüzde 31.22’le beyaz lahana (sarma), yüzde 30.54’le marul ve yüzde 25.56’yla roka olarak sıralandı.

Şubat ayında 12 ana grubun 9’unda düşüş yaşandı.

Son Güncelleme: 08.03.2021 15:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZÇINAR EMEKÇİ KADINLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI
ÖZÇINAR EMEKÇİ KADINLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI
GİRNE BELEDİYESİ DANIŞMA VE DESTEK MERKEZİ ÜÇÜNCÜ YILINI KUTLUYOR
GİRNE BELEDİYESİ DANIŞMA VE DESTEK MERKEZİ ÜÇÜNCÜ YILINI KUTLUYOR
GİRNE VE LEFKE İLÇESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
GİRNE VE LEFKE İLÇESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim