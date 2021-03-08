ŞUBAT AYINDA ENFLASYON EKSİ ÇIKTI

İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyon rakamlarını sitesinde yayımladı.

Şubat ayında Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde binde 2 oranında düşüş gerçekleşti. İki aylık enflasyon yüzde 0.46 yıllık enflasyon ise yüzde 12.93 oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3.74 sağlık ana grubunda gerçekleşirken en yüksek düşüş ise yüzde 6.64 ile giyim ve ayakkabı grubunda oluştu.



Endekste kapsanan 222 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 167 maddenin ortalama fiyatlarında düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal yüzde 81.63’le kavun, yüzde 65.58’le taze fasulye ve yüzde 49.33’le çarliston biber olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise yüzde 31.22’le beyaz lahana (sarma), yüzde 30.54’le marul ve yüzde 25.56’yla roka olarak sıralandı.

Şubat ayında 12 ana grubun 9’unda düşüş yaşandı.