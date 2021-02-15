Şubat sonunda 100 bin kişi aşılanmış olacak!

Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, aşılarla ilgili planın yapıldığını Mart sonu Nisan başına kadar halkı aşılayıp tüm sektörleri açmak istediklerini kaydetti.

" PCR ve aşı konusunda yerel yönetimlerle işbirliği yapıyoruz" diyen Bakan Pilli şöyle konuştu:

"Aşı merkezi sayısını 27’ye çıkardık. Sağlık çalışanları 65 yaş üstü polis ve yaşlı bakım merkezlerindekiler aşılandı. İkinci doz aşılara geçildi. 50 yaş üzeri kronik vakaların aşılanmasına başlanacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye’den aşı gelecek, Şubat sonu 100 bin kişi aşılarsak büyük rahatlama olacaktır. 50 bin doz aşı yaptık. AB'den de 2 bin Oxford Astrazeneca aşısı gelecek."