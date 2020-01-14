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Şubat tatilinde çocuklar için tiyatro

14 Ocak 2020 Salı 16:57
Şubat tatilinde çocuklar için tiyatro

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) şubat ayında tatile giren çocuklar için özel bir program hazırladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, LBT tarafından şubat tatili sebebiyle hazırlanan programda çocuklar oyunları, hafta sonları aileleriyle birlikte izleyebilecek. Şubat tatili programında “Tilki ile Kirpi”, “Karagöz Sihirli Sebzeler: Bir Bandabuliya Meselesi” ve LBT bünyesinde gerçekleştirilen gençlere yönelik atölye çalışmalarının bir ürünü olan “Gençlik Ekipleri Ortak Yapımı” yer alıyor. Oyunların tümü Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Şubat tatili sebebiyle hazırlanan ve toplam sekiz temsilden oluşan program ise şu şekilde: 1 Şubat ve 8 Şubat Cumartesi saat 14.00 ve 15.00’te “Tilki İle Kirpi”, 4 – 5 Şubat Salı ve Çarşamba saat 19.00’da LBT Gençlik Ekipleri Ortak Yapımı, 15 Şubat Cumartesi saat 14.00 ve 15.00’de ise “Karagöz Sihirli Sebzeler: Bir Bandabuliya Meselesi”.

Biletler, www.biletinial.com adresinden ve LBT gişesinden temin edilebilir.

TAK/EMT

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şubat
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