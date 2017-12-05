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Suç makinelerine bile kıyak!

Ülkeye geçtiğimiz günlerde geri gelen İnci, yargılanmaktan da kurtulmuş oldu.

05 Aralık 2017 Salı 09:48
Suç makinelerine bile kıyak!
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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, Ülkeye girişi yasak olan bir sabıkalının daha bu yasağının kaldırıldığı ortaya çıktı.

2015 yılında Girne’de faaliyet gösteren Beyti Restoran isimli iş yerinin sahibi Mehmet Okumuş’u dükkânının önünde feci şekilde darp eden ve tutuklanan Serhat İnci, yargılanmadan aynı yıl ülkeden ihraç edilmişti.

Daha önce telefonda taciz, darp gibi suçlardan hüküm giyen ve kabarık bir dosyası bulunan İnci’nin ülkeye giriş yasağı Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün talebi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırıldı.

Bu kararın ardından İnci’nin 27 Kasım 2017 tarihinde ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.

Ülkede suç makinesi olan ve sınır dışı edilen bazı kişilere de yine bir süre önce Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün girişimleriyle af çıkmış ve bu kişilerin haklarındaki giriş yasakları kaldırılmıştı.

Karara tepki gösteren vatandaşlar, “Suçlulara da kıyak yapılmaya başlandı. Yargılanmadan sınır dışı edilenler yine ülkeye gelebiliyor ve de yine yargılanmaktan kurtuluyor. Bu nasıl adalet?” diye isyan etti.

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