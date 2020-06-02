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Suç makinesi

Eşine şiddet uyguladığı gerekçesi ile hakkında uzaklaştırma kararı alınan zanlı İbrahim Koska yiye rahat durmayarak eşini rahatsız edince tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Haziran 2020 Salı 13:04
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Suç makinesi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olguları aktardı. Polis, 01.06.2020 tarihinde 14.30’da zanlı İbrahim Koska’nın Lefkoşa’da eşi E.K’nin kaldığı apartmanın basamaklarında Lefkoşa Aile Mahkemesi’nden temin edilen koruma emri gereği ayrılma aşamasındaki eşinin yanına 100 metre mesafeye kadar yaklaşmaktan men olunmasına rağmen adı edilenin yanına giderek koruma emrine riayetsizlik edip yine adı edilenin kolundan tutup, “Konuşabilir miyiz? İki dakika konuşalım” diyerek genel rahatsızlık suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının ayni gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 2 Mart 2020 tarihinde ayni müştekiye karşı Ağır bir suç işlemeye teşebbüs,  28 Şubat 2020 tarihinde Sirkat ve Yasalara aykırı şekilde kimliğinden mahrum etme, 15 Mart tarihinde Geceleyin ev açma, Mülke tecavüz, Zorla insan kaçırma, Kanunsuz bıçak taşıma ve şiddet kullanma tehdidi suçlarıyla tutuklandığını belirtti.  

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, KKTC vatandaşı olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.  

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kirpi 2020-06-02 13:47:16

50 kırbaç kanunu geri gelsin bunlara böyle yakışır.

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