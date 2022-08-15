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Suç örgütü ile bağlantısı olanlar adaya giremeyecek!!!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, suçla mücadelede kapsamında Türkiye Cumhuriyeti  İçişleri Bakanlığı ile sıkı işbirliğini sürdürüyor. 

15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:55
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Suç örgütü ile bağlantısı olanlar adaya giremeyecek!!!


Bu kapsamda Öztürkler, Türkiye’de organize suç örgütü olarak kabul edilen ve isimleri anılan 77 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının KKTC’ye girişini yasakladı. 

Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, KKTC’ye girişleri yasaklanan suç örgütü “Üniformalı çete” olarak bilinen Söylemezler çetesinin yakınları ve aile üyeleri KKTC’ye giremeyecek.

Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaşı sokak ortasında katleden Mustafa Söylemez ile bağlantılı 16 kişi de KKTC’ye giriş yasaklıları listesine alındı. 

Diğer yandan isimlerini Bulut Akacan’nın gündeme getirdiği Ulucanlar’ın da adaya girişi yasaklandı. 

Kamu huzurunu ve güvenliği sağlamak adına Polis teşkilatıyla birlikte hareket eden Öztürkler, hatırlanacağı üzere uluslarası arama kararı bulunan ve adada serbestçe gezinen Mark Buddle’ın, KKTC’den deport etmişti.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıZiya Öztürkler
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