Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ağustos ayında Güney Kıbrıs’tan ithal ettirdiği yaklaşık 1 kilo Hint Keneviri ile Boğaz Piknik Alanı yakınlarında polis kovalaması sonucu kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan Ali Çetin Amcaoğlu hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Amcaoğlu, uyuşturucu madde “ithal ve tasarruf” suçlarından yargılanarak 9 yıl hapse mahkûm oldu.

Başkanlığı’nda Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Ağır Ceza Mahkeme Heyeti’nin baktığı davada, İddia Makamında Başsavcılık adına davada Savcı Aliye Özçınar ve sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Dava kararını heyet adına Başkan Melek Esendağlı okudu.

Suç ortağına yeni dava getirilecek

Mahkeme başkanı Melek Esendağlı, 34 yaşındaki sanık Ali Çetin Amcaoğlu’nun “uyuşturucu ithal ve tasarruf” suçlarından yargılandığını açıkladı.

Esendağlı, meseleyle ilgili davada sanık 2 konumundaki Sadi Aldağ’ın davalarını kabul etmediği için bu davayla ilgili aleyhine takipsizlik dosyalandığını ve Aldağ’a yeni davalar dosyalanacağını aktardı.

Olay anımsatıldı

Melek Esendağlı, 1 Ağustos 2017’de sanık Amcaoğlu ile Sadi Aldağ’ın Lefkoşa’da buluştuğunu, Aldağ’ın 7 bin Euro’ya güneyden uyuşturucu getirmesini ve Aldağ’a 4 bin Euro teklif ettiğini anımsattı.

Aldağ’ın aynı gün güneye geçerek Andrea isimli Rumla buluşarak, 7 bin Euro’ya 1 kilo hintkeneviri ve 40 Euro’ya da 1 gram kokain aldığını aktaran Esendağlı, Aldağ’ın LE 559 plakalı araçla Kermiya (Metehan) Kapısı’ndan uyuşturucuyu ithal ettiğini söyledi. Narkotik ekiplerine, Aldağ ile ilgili daha önce giden bilgi doğrultusunda, polis ekiplerinin Aldağ’ı takibe aldıklarını hatırlatan Başkan Esendağlı, Boğazköy’e giden Sadi Aldağ’ın, uyuşturucuyu sanık Amcaoğlu’na teslim ettiğini aktardı. Sanığın, HL 818 plakalı araçla bölgeden ayrıldığını, eski Girne yolundan Boğaz Piknik Alanı’na kadar polisin sanığı takip ettiğini söyleyen Esendağlı, sanığın polisleri fark etmesi üzerine, arabasıyla kaçmaya çalıştığını ve kaza yaparak durdurduğunu anımsattı. Yargıç Esendağlı, polisler tarafından alı konulan sanık Amcaoğlu’nun üzerinde arama yapıldığını ve kanunsuz bir şey bulunmadığını belirterek, sanığın aracında yapılan aramada ise şeffaf naylona sarılı uyuşturucu maddenin, gazete parçasındaki kalıntılar ve sanığın cep teflonunun bulunarak emare alındığını söyledi.

Esendağlı, sanık Amcaoğlu’nun beyanları doğrultusunda Sadi Aldağ’ın da evinde tespit edilerek tutuklandığını hatırlattı.

3 aydır yargılanmayı bekliyor

Sanık Amcaoğlu’nun 8 Ağustos 2017 tarihinde teminata bağlanarak cezaevine gönderildiğini söyleyen Esendağlı, sanığın benzeri bir davası olmadığını da ifade etti.

Sanığın uyuşturucuya İngiltere’de yaşadığı dönem alıştığını ve bağımlı olduğunun avukatı tarafından iddia edildiğini aktaran Esendağlı, sanığın cezaevinde tutuklu kaldığı dönemde uyuşturucu tedavisi gördüğünü ve uyuşturucuyla ilgili çalışmalara katıldığını ve sanığın Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanmasını talep ettiğini anımsattı.

“Ticari niyeti olduğuna dair olgu yok”

Sanığın uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair devlet hastanesi doktoruna ait raporun temin edildiğini belirten Ağır Ceza Başkanı Esendağlı, bu davaya ilişkin olarak Denetimli Serbestlik Yasası’nın maddelerini teker teker inceleyerek, değerlendirmede bulundu. Davaya konu uyuşturucu miktarının 979 gram 370 miligram olup, hintkenevir gibi tek uyuşturucu türü olduğuna işaret eden Esendağlı, İddia Makamı’nın uyuşturucu ticareti yapıldığına dair mahkemeye somut bir olgu vermediğini ifade etti.

Sanığın yurt dışına çıkış yapamadığı için başka birinden uyuşturucuyu ithal talep ettiğinin görüldüğünü aktaran Esendağlı, sanığın uyuşturucuyu başka birine satma niyeti olduğuna dair bir olgu bulunmadığını belirtti.

Melek Esendağlı, sanığın uyuşturucuyu sadece kendi kullanımı için tasarruf ettiğinin de kabul edilir olmadığını çünkü sanığın söz konusu uyuşturucuyu ithal eden diğer şâhısa, komisyon karşılığı ya maddi bir ücret ya da uyuşturucu verme durumunda olduğuna dikkat çekti.

“Komisyon karşılığında tasarruf edildi”

Yargıtay’ın uyuşturucu davalarında kişisel kullanım miktarının ölçü değerlerinin ne olduğunun incelenmesine değinen Esendağlı, dünyada birçok ülkeye göre şahsi kullanım miktarının değişmekte olduğunu belirterek, İngiltere’de 9 gram Türkiye’de ise 2 gram 59 miligram olduğuyla ilgili örnekler verdi. Esendağlı, 9 gram 370 miligram uyuşturucunun, para ödeme ve komisyon vermek karşılığında ithal edildiğini bu nedenle sanığın sadece kendi kullanımı için uyuşturucuyu ithal ettiğiyle bağdaştırılamayacağını aktardı.

“15 yıla kadar hapislik içeriyor”

Başkan Melek Esendağlı, uyuşturucu suçlarının çok yaygın ve günbegün artan suçlardan olduğuna dikkat çekerek, toplum sağlığını da ciddi suretle yıprattığı ve toplum huzurunda yara açtığının görülmekte olduğuna vurgu yaptı.

Yargıtay kararlarında kamu menfaatine ağırlık verildiğine değinen Esendağlı, hintkeneviri türü uyuşturucunun, türleri arasında etkisi daha az olduğunu ve uyuşturucu suçlarının 15 yıla kadar hapislik içeren suç türlerinden olduğuna vurgu yaptı.

Oybirliğiyle 9 yıl hapis cezası Sanık tasarrufundaki 979 gram 370 miligram uyuşturucu miktarının ceza takdiri açısından ağırlaştırıcı bir neden olduğuna dikkat çeken Esendağlı, bu tür suçlarda kamu menfaatinin önemli olduğunu vurguladı.

Melek Esendağlı, yaygın ve artış olan, kamu sağlığının tehdit altında olduğu bu tür suçlarda kamu menfaatine ağırlık vermeyi uygun ve adil bulduklarını söyleyerek, oy birliğiyle sanık Ali Çetin Amcaoğlu’nu “uyuşturucu ithali ve tasarruf” suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.