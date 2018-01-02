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Suç ortakları aranıyor

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Ozanköy’de sopalarla bir villayı basarak soygun suçu işleyen 5 kişiden biri olan Wasiu Babetunde Sotoia’nın tutukluluk süresi uzatıldı

02 Ocak 2018 Salı 11:08
Suç ortakları aranıyor
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ozanköy’de 27 Aralık tarihinde sabah saat 05.00 raddelerinde Beloran mevki Şahin Vilları no:8’in balkon kapısını çalan ve kapının açılması ile evde bulunanları ellerindeki sopalarla darp ettikten sonra yere yatırıp “başınızı kaldırırsanız sizi öldürürüz” diyerek tehdit ettikten sonra soygun işleyen 5 kişiden biri yakalandı.

Zanlı Wasiu Babetunde Sotoia, dün ek tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 8 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis, zanlı Wasiu Babetunde Sotoia’nın 29 Aralık tarihinde tutuklandığını anlattı.

Zanlının aranan 4 kişi ile birlikte, 520 Euro ve 195 TL’yi çaldıklarını ifade eden soruşturma memuru zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ve aranan şahısların olduğuna dikkat çeken polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu.

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