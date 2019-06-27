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Suçla mücadele operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Suçla operasyonel mücadele denetimlerinde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 7 kişi tutuklandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:14
Suçla mücadele operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 26-27.06.2019 tarihleri saatleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, dördü Lefkoşa’da, ikisi Güzelyurt’da ve biri Girne’de olmak üzere toplam 7 kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.

Ayrıca Lefkoşa’da yapılan denetimlerde, hakkında ihraç emri bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklanırken, Girne’de yapılan denetimlerde bir kişinin aracında kanunsuz bıçak ve muşka bulunarak bahse konu şahıs tutuklanmıştır.

(BRT/PGM)

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