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Suçlamaları kabul etmedi

METYAT isimi işyerinde çalışmakta olduğu dönemde hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mustafa Şenpınar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:01
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Suçlamaları kabul etmedi

METYAT isimi işyerinde çalışmakta olduğu dönemde hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mustafa Şenpınar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, zanlı Mustafa Şenpınar’ın Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis,  21-22.08.2020 tarihleri arasında zanlının müstahdemi olduğu METYAT Ticaret LTD'e ait mobilya siparişlerini sahiplerine teslim ettikten sonra ödeme olarak almış olduğu toplam 6 bin 370 TL nakit parayı tasarrufuna geçirip iş yeri sahibi Ahmet Yatman'a teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, meselenin polisin bilgisine 26.08.2020 tarihinde yansıdığını ve zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.  

Polis, zanlının gönüllü ifade vermediğini ve sözlü olarak vermiş olduğu beyanlarında suçunu kabul etmediğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın halen devam ettiğini, alınacak olan ifadeler olduğunu söyleyerek,  zanlının soruşturma maksatlı 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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