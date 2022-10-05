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Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...

Lefkoşa’da 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçundan tutuklanan zanlı H.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 06:49
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Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...



(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçundan tutuklanan zanlı H.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Savaş Solak, olguları aktardı.

Polis, zanlının 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük çocuğu alıkoyma, Yasal vasiden kaçırma ve Çocuğun cinsel istismarı suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 1.10.2022 tarihinde zanlının 2007 doğumlu kız çocuğuna cinsel tecavüzde bulunduğunun altını çizdi.

Polis, zanlının kız çocuğunu evine götürüp yasal vasisinden de kaçırdığını söyledi.

Polis, çocuğun ailesiyle birlikte polise gelip, zanlıdan şikâyetçi olduğunu, tutuklanan zanlının suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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