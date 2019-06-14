Suçlara karşı “etkili ve verimli” mücadele dönemi başlıyor

Ülkemizde artan suçlar, toplumda huzursuzluk yaratıyor. Bu konuda çok ciddi eleştiriler alan Polis Genel Müdürlüğü, suçlara karşı “etkili ve verimli” mücadele için “Suçla Operasyonel Mücadele Çalışmaları” başlatma kararı aldı.
Bu kapsamda PGM, 17 Haziran-15 Eylül tarihlerinde Lefkoşa, Girne, Mağusa, İskele ve Güzelyurt’ta her gün gece ve gündüz operasyonlar yapacak.
PGM’nin bu kararı akla “poliste personel sayısı yetersiz, bu operasyonlar nasıl olacak?” sorusunu getirdi. PGM, buna da geçici çözüm üretti. Bu kapsamda “Suç Önleme Hizmetleri” durdurulup, buradaki personel Cürümleri Önleme Şubesi Amirlikleri’ne aktarıldı.
Bu şekilde CÖŞ ekipleri güçlendirildi. Operasyonlara Polis Özel Harekât Müdürlüğü de her gün için 10 polis mensubuyla, silahlı olarak destek verecek. Trafik Şube Amirlikleri de trafik denetimi yapacak.
Polis sayısıının nüfusumuza göre çok az olduğu halde polisin elinden gelenin fazlasını yaptığı, Polis Genel Müdürlüğü içinde yer alan bazı koltuk kavgalarının da son zamanlarda meydana gelen bazı ihmaller üzerinde etkili olduğu dillendiriliyor.
Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'nun görevinin başında olduğu ve ihmali olan memurların cezalandırılacağı belirtiliyor.
kibris cumhuriyetinin yasal topraklari uzerinde illegal bir devlet..asla ulke olamayacak..cunku vatandaslarinin cogu resmen savas sucu. kolonilesme tam gaz gidiyor. bunlarin bir kismi kriminal. statuko boyle ayakta duruyor. ekonomisinden topraklarina kadar hersey somuruluyor. sirada gaz var..kibrisin gazi kibrisli turkler bahane edilerek cikarilip calinacak. yetkiyi veren korsan kktc. kktc kim turkiyenin kendisi.. hala daha rumdan korkanlar tehlikeyi gormuyor mu..en buyuk tehlike icimizde. asayisi korumak icin isterseniz gece gunduz devriye yapin. bu insanlar polisi de oldurur. zaten polis sistemin duzeni olmus. kim ne yapabilir. topragimizi turkiyeye, devletimizi ruma kaptirdiktan sonra..
Süper olmuş polis ekiplerimiz yetersiz kalıyorsa .GKK DEN VEYA TSK DAN BİLE YARDIM ALINABİLİR HALKIN HUZURU KALMADI
Türkiye international savaşı bitirdi ama daha kötüsünü başlattı. National savaş. Türkiye destekli. Umut yok. Ortaklıklar insan kaynıyor. Çoğu kaçak! Niye kaçaksım ey kaçak diye sorabilen yok. Siyasiler dilenip dağıtıcı(bilirsiniz o dağıtmaları) olacak diye açmışlar delikleri. Biz de açık deliğe niye bu kafar giriliyor diye ahkâm kesiyoruz. Ulan açmışsın orospu!
Yaw kime kaçak diyorsun be sen kime kaçak diyorsun.gidin alin rumun elinden petrolunūzū kendiniz.sondaj geminiz yok bi bokunuz yok.rum size 2.savaşı açdi adeta,yine tūrkiye diye ağliyorsunuz.gördūnūz tatbikattaki askeri uçak savarlari,F 400 leri,insansiz uçaklarì,helikopterleri.haklarinizi savunmak için tūrkiyeden gelen desteği.kim kimden kaçırıyor acaba.kim kaçak acaba.yinede gūnūn sonunda işgalci tūrkiye dersiniz.