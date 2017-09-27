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Suçlarına suç katmışlardı

Uyuşturucu suçundan aranan oğulları Fazıl Kuşo’nun kaçmasını sağlamak için görevli polisleri darp eden Ertuğrul ve Ayşen Kuşo aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:46
Suçlarına suç katmışlardı

Devrim Demir

Ülkede polis tarafından aranan oğullarını hafta sonu başkasının kimliği ile KKTC’ye geçirmek isterken polis tarafından Metehan Kara Giriş Kapısı’nda suçüstü yakalanan ve polisleri darp eden Ertuğrul ve Ayşen Kuşo aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhlerindeki soruşturma tamamlanan zanlılar, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlıları davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakdi KKTC vatandaşı 1’er kefilin imza edeceği 100’er bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Suçlarına suç katmışlardı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram olayın Cumartesi günü Metehan Kara Giriş Kapısı’nda meydana geldiğini anlattı.

Uyuşturucu suçundan aranan oğullarını başka bir kimlik kartı ile KKTC’ye geçirmeye çalışan Ertuğrul ve Ayşen Kuşo’nun suçüstü yakalandığını söyledi.

Bayram, JH 555 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fazıl Kuşo’nun polisi fark etmesi üzerine araçtan inerek ara bölgeye kaçtığını kapıda görevli bir polis tarafından etkisiz hale getirilmeye çalıştığı esnada babası Ertuğrul Kuşo’nun polisi darp etmesi sonucu Güney Kıbrıs’a kaçtığını kaydetti.

Kaçarken 20 gram uyuşturucuyu attı

Bayram, Fazıl Kuşo’nun ülkeye kardeşinin kimliği ile giriş yapmak isterken yakalandığı esnada kaçmayı başardığını belirtti.

Polis, zanlının polisten kaçtığı esnada, tasarrufunda bulundurduğu şeffaf renk naylona sarılı top haline getirilmiş içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yol kenarına attığını belirtti.

Araçtan da uyuşturucu çıktı

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Bayram, olayın hemen ardından Narkotik ekiplerinin olay yerine gittiğini ve zanlı Ertuğrul Kuşo’nun aracında arama yapıldığını kaydetti.

Bayram, araçta gerçekleşen aramada Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık elle sarılmış sigara, 21 adet beyaz renk sigara sarma kâğıdı, aracın arka koltuğunda 1 adet kırmızı renk bant bulunarak emare alındığını söyledi.

Evden ithali yasak bin elli adet fişek çıktı

Polis çavuşu Mehmet Bayram, aynı gün alınan mahkeme emri ile zanlıların Hamitköy’deki evinde arama yaptı.

Bayram, Kuşo’nun evinde, yasal sınır olan 250 adet av tüfeği fişeği bulundurması gerekirken çeşitli markalarda toplam 1050 adet patlayıcı madde sınıfına giren av tüfeği fişeği bulunduğunu kaydetti.

Polis ayrıca, zanlının evinde 17 adet KKTC’ye ithali yasak Victory Rocket marka av tüfeği fişeğini yetkili makamdan izinsiz olarak tasarrufunda bulundurduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Soruşturma tamamlandı

Soruşturmanın tamamlandığını belirten Bayram, zanlıların davaları görüşülünceye kadar mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanamsı talebinde bulundu.

Havadis Gazetesi

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Son Güncelleme: 27.09.2017 09:48
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