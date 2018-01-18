Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada pazarlamacı olarak çalışan 58 yaşındaki Sabri Tabakoğlu ve aynı fabrikada muhasebeci olarak çalışan 30 yaşındaki kızı Gamze Tabakoğlu, “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan önceki gün yakalandı.

2017 yılı Haziran ve Kasım ayları içinde Güzelyurt bölgesinde toplam 33 ayrı iş yerinden tahsil ettiği 15 bin 312 TL’yi kızına teslim eden zanlı Sabri Tabakoğlu, kızı ile anlaşarak tahsil ettiği parayı Girne’deki iş yerlerine teslim etmeyerek çaldılar.

İş yeri sahibinin olayı polise şikâyet etmesi üzerine gözaltına alınan zanlılar dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın yeni başladığını belirterek 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Suçlarını itiraf ettiler

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, olayın 2017 yılı Haziran ve Kasım ayları içinde meydana geldiğini belirterek zanlıların şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Yapılan sorgulamada zanlıların işledikleri suçu itiraf ettiklerini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlanmadığını ifade ederek 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.