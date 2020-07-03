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Suçlarını itiraf ettiler

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar M.B ve A.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Temmuz 2020 Cuma 13:28
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Suçlarını itiraf ettiler

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar M.B ve A.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, olguları aktardı.

Polis, 01 Temmuz 2020 tarihinde zanlı Mesut Bayer’in ikametgâhında yapılan aramada 5 buçuk gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının konu maddeyi zanlı Abdülkadir Kayış’tan aldığının tespit edilmesi üzerine zanlının evinde yapılan aramada satışa hazır 55 adet folyoya sarılı 55 gram ağırlığında hintkeneviri ve yine şeffaf kavanoz içinde 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, iki zanlının ifadelerinde iki adet bitki yetiştirip, ziraatını yaptığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 03.07.2020 13:32
Anahtar Kelimeler:
UuyuşturucuTutuklama
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