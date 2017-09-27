Devrim Demir

Ülkeye okumak için Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmak isterken detektör köpek Liz’in tepkisi sonucu 1 gram hintkeneviri ile yakalanan Harun Payam aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Yapılan sorgulamada suçunu kabul eden Payam, teminat talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının davası görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Suçunu itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, zanlı Harun Payam’ın Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken yakalandığını anlattı.

Polis memuru Ahmet Bayram, zanlının tasarrufunda 1 gram uyuşturucu ele geçirdiklerini ve yapılan sorgulamada suçunu kabul ettiğini söyledi.

Bayram, soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.