Suçunu itiraf etti

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalan zanlı Barış Hüseyin Polattemir tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı.

Polis, zanlı Barış Hüseyin Polattemir’in 6 Haziran’da Lefkoşa’da 1 gram hintkeneviri ile yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve konu maddeyi 3 Haziran’da 2 gram aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.