Suçunu itiraf etti

Devrim DEMİR

Güney Kıbrıs’tan aldığı 5 gram Hintkeneviri uyuşturucu türü maddeyi sırt çantasına zulalayarak, ülkeye giriş yapmak isteyen Fuat Karabela Lokmacı Kara Giriş Kapısı’nda polise takıldı.

Şüpheli hareketleri üzerine çantasında arama yapılan zanlı uyuşturucu ile suçüstü yakalanırken, işlediği suçu itiraf etti.

Zanlı Karabela, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Şüpheli hareketleri ile kendi kendini ele verdi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ozan Özder, zanlı Fuat Karabela’nın 18 Eylül tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan ülkemize giriş yapmak istediği sırada yakalandığını anlattı.

Polis, zanlının şüpheli hareketleri nedeni ile polis tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, sırt çantası içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare yapıldığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söz konusu uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ismini bilmediği bir şahıstan aldığını ve çantasına koyarak KKTC’ye giriş yapmak istediği itirafında bulunduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.