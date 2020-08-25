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Suçunu kabul etti

Haspolat’da meydana gelen ev açma sirkat suçlarından tutuklanan zanlı Necmettin Sönmez teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Ağustos 2020 Salı 13:05
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Suçunu kabul etti

Haspolat’da meydana gelen ev açma sirkat suçlarından tutuklanan zanlı Necmettin Sönmez teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
 
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlının ev açma ve sirkat suçuyla methaldar olduğunu söyledi.

Polis,  19.08.2020 tarihinde Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde Talat Özakan’ın mandırasındaki işçi lojmanları içerisinde Haspolat’ta sakin Necmettin Sönmez’in arkadaşı olan Sheraz Hussain’in kullanımındaki odada bulunan komodin çekmesindeki kahverengi renk erkek cüzdanını, cüzdanın içindeki 700 TL ve Samsung S8 marka cep telefonunu sirkat ettiğini belirtti. 

Polis, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emriyle tutuklandığını ve cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını ayrıca zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini söyledi. 

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlının davalarında hazır olmasının sağlanması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL değerinde kefil kefaleti imzalaması ve 5 bin TL nakit teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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