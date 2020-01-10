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Sucuoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

10 Ocak 2020 Cuma 16:11
Sucuoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bağımsız, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya, ülkemizin kalkınma ve gelişmesinde çok önemli yer tutmaktadır. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun canlılığını beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun, güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin yapısını oluşturmaktadır.

Haber ve bilgileri basın aracılığıyla kamuoyuna aktaran şüphesiz “gazetecilerimizdir”. Gece, gündüz, tatil, bayram, özel gün demeden durmadan mesai yaparak büyük bir özveriyle emek harcayan, hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan her türlü ortam ve şartlarda görevini layıkıyla yerine getiren tüm medya mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü” kutlarım.”

Mail/EMT

Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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