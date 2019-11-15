Sucuoğlu, 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türkü için onurlu bir tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren bağımsızlık mücadelesi sonucunda, büyük bedeller ödeyerek, hür iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirterek, “ 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk Halkı için özgürlük anlamına gelen onurlu bir tarihtir. Saldırı, baskı ve tehditlerle yok edilmek istenen Kıbrıs Türk Toplumu büyük uğraşlar sonucunda kendi devlet çatısı altında, huzur ve güven içerisinde bir yaşama kavuşmayı başarmıştır” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Geçen 36 yılda gururla söyleyebiliriz ki, devletimiz tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir yol kat etmiştir. Bugün, çağdaş, demokratik hukuk devletimiz, tüm kurumlarıyla çalışarak halkımıza geçmişteki günleri aratmayacak daha iyi ve refah bir yaşam sunma hedefiyle yoluna devam etmekte, Anavatan Türkiye’mizden aldığımız güç ve desteklerle geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Hepimizin ortak sorumluluğu, Devletimize her koşulda inançla sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin güçlenmesi için çok çalışmaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36.Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle, Kıbrıs Türk halkının bugünlere taşınmasında bizlere öncülük eden başta Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve mücadele arkadaşları yanında, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, tüm gazilere ve destekleri ile her daim bizlere güç veren Anavatan Türkiye’ye minnet ve teşekkürlerimi sunar, tüm halkımızın bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutlarım.”

Db/tak