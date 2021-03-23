SUCUOĞLU: “1500 TL’LER YARAYA ÇOK AZ MERHEM OLACAK”

GÜNDEM KIBRIS

Devlet tarafından özel sektör çalışanlarına verilen 1500 TL’lik katkı konusunda değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, “Şu anda ülkeyi yöneten Bakanlar Kurulu var, Başbakan var. Kararları onlar veriyorlar, ancak ben bizim dönemden örnekler verebilirim. 1500 TL katkıların dağıtımı 5 tane müsteşarın katıldığı Müsteşarlar Komitesi tarafından planlandı. Hepsi de kendi alanlarında uzman arkadaşlardır. Bizim dönemde böyle dağıtılmıştı. O 1500 TL’lik katkı, mutfak masrafı olarak belirlendiydi. 56 bin kişiye bu 1500 TL’ler ödenmişti. Şahsa ödendiği için de bankalarda ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Sistem kaldıramadıydı bunu. Böyle ufak tefek sıkıntılar yaşandıydık. Ödenebilecek, eldeki imkanlar dahilinde maksimum olandır. ‘Şu an verilen rakamlar, ne kadar yaraya merhem olur?’ Çok az” dedi.