Sucuoğlu: “24 vekile düştük, avukatlarımızla görüştük; itiraz edeceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, açıklanan son YSK sonuçlarında partisinin 24 Milletvekiline düşmesi sonrası avukatları aracılığıyla itirazda bulunacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası programına telefonla bağlanan Sucuoğlu, ülkenin 1974’ten bu yana yaşanan en büyük krizin içinde olduğunu belirterek, “Bunca olumsuzluğa rağmen halkımız, 62 günde attığımız adımlarla bizlere böyle bir zafer kazandırdı” dedi.

“AVUKATLARIMIZLA GÖRÜŞTÜK, İTİRAZ EDİYORUZ”

Şu an karma oyların sayıldığını, bir anda 25 vekilden 24 vekile düştüklerini ifade eden Sucuoğlu, “Avukatlarımızla görüştük, itiraz ediyoruz. Tabi ki sonuçlar doğru da olabilir ama tekrardan değerlendirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, UBP olarak 23 – 26 bandı arasını değerlendirdiklerini ifade ederek, “Seçim sistemimize göre yüzde 50 bile alsanız, birkaç parti barajı geçiyorsa, çıkaracağınız vekil sayısı bu olur” şeklinde konuştu.

“26 VEKİLLE SÜRÜNEN BİR HÜKÜMETİN NELER YAŞADIĞINI GÖRDÜK”

Ülkeyi nasıl bir koalisyonun beklediğine ilişkin soru üzerine Sucuoğlu, şöyle konuştu:

“Şu ana kadar herhangi bir temas olmadı. Öncelikle Parti Meclisimizi önümüzdeki günlerde toplayacağız, ardından da CTP dahil tüm partilerle görüşeceğiz. Dün akşam Tufan hocamız da bizi aradı, Kudret hoca da aradı tebrik etti. Erhan Bey aramadı. Belki aramıştır ama telefonlar durmadı. Biz bu değerlendirmeleri yapacağız. 26 vekille sürünen bir hükümetin neler yaşadığını gördük. Nisap sorunu dahil pek çok sorun yaşanıyor. Bizim önceliğimiz güçlü bir hükümettir.”

“TÜM PARTİLERE EŞİT YAKINLIKTAYIZ”

Tüm siyasi partilere eşit yakınlıkta olduklarını, hiçbirine karşı önyargılarının bulunmadığını ifade eden Sucuoğlu, “Seçilmiş 50 Milletvekili var. Hepsi de birbirinden değerlidir. Her partiyle görüşmelerimizi yapacağız, ortaya çıkan tablo bize yol haritasını ortaya koyacak” dedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası