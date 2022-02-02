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Sucuoğlu: 30 milletvekilli hükümet kurmak istiyoruz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma süreci ve nasıl bir hükümet kurmak istedikleri konusunda açıklamada bulundu.

02 Şubat 2022 Çarşamba 15:35
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Sucuoğlu: 30 milletvekilli hükümet kurmak istiyoruz
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Sucuoğlu açıklamasında, Hükümeti kurmasıyla ilgili resmi görevlendirmenin henüz yapılmadığını ancak kendilerinin hazırlık yaparak Fikir bazında görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

27 vekil ile hükümeti hemen kurabileceğini fakat 30 rakamının üzerinde durma nedenlerinin ise Meclis’te güçlü bir hükümet ile yer almak olduğunu aktaran Sucuoğlu, düşüncesinin ya 30 milletvekili ya da hükümeti kurmamak olduğunu gerekirse bir erken seçim daha olabileceğini söyledi.

YDP’nin koalisyon seçenekleri arasında olmadığını söyleyen Sucuoğlu, partilerin politik ikbal düşünmeden herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini yineledi. Sucuoğlu, toplumsal çıkarın ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Muhalefete seslenen Sucuoğlu, CTP de dâhil olmak partilerin aritmetik olarak en rahat hükümeti kurmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi. ‘Stratejik olarak iktidarda olmama’ düşüncesinin doğru olmadığını söyleyen Sucuoğlu, en güçlü hükümetin kurulması gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, en güçlü hükümeti kurarak radikal kararlarla halka  katkı sağlamak istediklerini bunun  üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Parti, partisel, kişisel çıkarların ve hedeflerin ön planda olmaması gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, “Halk bana muhalefet görevi verdi” denilemeyeceğini kaydetti.

Sucuoğlu, “Nisap sıkıntısı yaşanmayacak radikal olarak korkmadan yürüyebilecek ve yasal değişiklikleri hızlı şekilde yapabilecek ülkenin ve halkın önünü açabilecek bir hükümet başaramazsak çıkıp da oyun oynamaya niyetimiz yok.” dedi

Belediye seçimleriyle ilgili de konuşan Sucuoğlu, 28 belediyenin sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Belediyeler için reform yasasının geçip, seçime gidilmesi durumunda, belediyelerin daha verimli çalışacağını belirten Sucuoğlu, bu konjonktürde seçime gidilmesi halinde aynı sıkıntıların devam edeceğini söyledi.

Seçime gidilmesi halinde bunun bir zaman kaybı olacağını dile getiren Sucuoğlu, belediye sayısının düşürülüp seçime gidilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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