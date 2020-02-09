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Sucuoğlu, Açık Pazar’ı ziyaret etti

09 Şubat 2020 Pazar 12:40
Sucuoğlu, Açık Pazar’ı ziyaret etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Terminal Alanı’nda kurulan Açık Pazar’ı ziyaret etti.

Bakan Sucuoğlu, Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam ile birlikte, pazardaki standları tek tek gezerek esnafla sohbet etti ve esnafın sıkıntılarını dinledi.

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli ve birlik temsilcileri ile de bir araya gelen Sucuoğlu, esnafın çalışma hayatında yaşadığı sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturulması için neler yapılabileceği konusunda birlik üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
SucuoğluAçıkPazarZiyaretHaberKıbrıs
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