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SUCUOĞLU AÇIKLADI: UBP’DE BİRLİK HAREKETİ

Gündem Kıbrıs Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

03 Kasım 2020 Salı 09:33
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SUCUOĞLU AÇIKLADI: UBP’DE BİRLİK HAREKETİ

UBP Genel Başkanlık yarışının ilk turundan birinci çıkan Faiz Sucuoğlu, seçimin ikinci tura kalması halinde, yarışa katılan diğer 3 adayla birlikte hareket etme kararı aldıklarını da belirtti ve “İkinci tur olacaksa diğer arkadaşlarla mutabakat sağladık” dedi.

DİĞER ÜÇ ADAYLA ORTAK HAREKET…

Ulusal Birlik Partisi’nde genel başkanlık yarışında 2 bin 706 oy alarak ikinci tura kalan Faiz Sucuoğlu katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. UBP için çalışacaklarını söyleyen Sucuoğlu, yarışa katılan diğer 3 adayla birlikte hareket etme kararı aldıklarını da belirtti ve “İkinci tur olacaksa diğer arkadaşlarla mutabakat sağladık” dedi.


“BU YARIŞTA KAYBEDEN YOK”…

Sucuoğlu, “Bu yarışta kaybeden yoktur kazanan vardır. UBP’nin bütünlüğünden taviz vermemiz mümkün değil. Hepimiz biriz birlikte hareket edeceğiz. Kısa sürede hükümeti kurma görevi UBP Genel başkanına verilir ve hızlı bir şekilde devam edilir. Bütçe açığını ortadan kaldırmak için Türkiye ile birlikte hızlı bir adım atılır” ifadelerini kullandı.


“UBP SEÇİME HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERDİ”…

Pandemiye rağmen 6 bin 800 kusur UBP’linin seçime katıldığını ifade eden Sucuoğlu, “Bu UBP’nin seçime de hazır olduğunu göstermiştir” dedi. Sucuoğlu “Bu kriz döneminde erken seçim daha da büyümesinin nedeni olur ama önce ülkemiz, pandemi, ekonomi önemli. En son çare olarak ekonomi düşünülür” ifadelerini kullandı.

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