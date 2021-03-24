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SUCUOĞLU: “ACİLEN GENEL SEKRETER’İ SEÇMELİYİZ”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs TV’de katıldığı programda soruları yanıtladı.

24 Mart 2021 Çarşamba 09:59
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SUCUOĞLU: “ACİLEN GENEL SEKRETER’İ SEÇMELİYİZ”

GÜNDEM KIBRIS

Erken seçim tarihi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, “Şu anda seçim ayı protokolde de belirtildiği gibi Ekim ayıdır. UBP’nin de kurultay ayı Ekim’dir. O yüzden Ekim’de seçime gideceksek, kurultayı 3-4 ay öne almalıyız. En iyisi budur. Bir erken seçim söz konusuysa, siz bütün plan ve programınızı ona göre ayarlamalısınız. Muhalefet de bunu bildiği için, erken erken seçime çağırıyor ve Haziran ayında ‘seçim’ diyor. Bu da normaldir. Bir satranç oyunudur siyaset. Bizim için olmazsa olmazımız, erken seçim öncesinde kurultaydır. Öncelik olarak partinin genel sekreterinin seçilmesi lazımdır. İlçe başkanları, örgütler muhatap bulamıyor. Böyle büyük bir partiye bu yakışmaz. 3 aydır genel sekreterlik makamı boştur. Pandemi arkasına da sığınılmaz. Açık alanda toplanır, bu seçimi yaparız. Bir an evvel genel sekreter seçilmelidir. Her anlamda bir genel sekreterin orada olması lazım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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