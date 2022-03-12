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Sucuoğlu: Anavatanımızın KKTC’ye siyasi ve mali desteği devam edecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini belirterek, “Yakın geleceğe ilişkin program ve projelerimizi ele aldık” dedi.

12 Mart 2022 Cumartesi 22:11
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Sucuoğlu: Anavatanımızın KKTC’ye siyasi ve mali desteği devam edecek
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Antalya Diplomasi Forumu’nda davetli olarak bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, etkinlik kapsamında yaşanan gelişmelerle ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini belirten Sucuoğlu, “Yakın geleceğe ilişkin program ve projelerimizi ele aldık” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Dünyanın tam kalbinde, kıtaların birleşme noktası Anavatan Türkiyemizin, bölgesel güç olmasının gereğince attığı diplomatik adımları ve stratejik hamleleri, bizler de gururla izliyor ve takdir ediyoruz.

Antalya Diplomasi Forumu, dünya diplomasisinde söz sahibi Anavatan Türkiye'nin geldiği son noktayı, eriştiği gücü, bizlere ve diğer davetli tüm devlet ve hükümet başkanları ile konuklara bir kez daha göstermiştir. Dünyanın şu an yaşamakta olduğu güncel sorunlarına çözüm bulunması ve savaşların bir an önce sona ermesi için Antalya'da ortaya konulan üst düzey çabalara Diplomasi Forumu sayesinde tanıklık ettik.

Türkiye Devletinin,  Hariciyesinin, yıllarca bizlerle birlikte harcadığı Kıbrıs'ta çözüm çabaları, Kıbrıs Sorununun geldiği nokta, Doğu Akdeniz'de,  gerek sahada, gerek denizlerde, gerekse de masada  yürüttüğümüz ortak çıkarlarımıza dayalı siyaset, bölgedeki büyük devletler arasında başlayan yeni üst düzey görüşmelerle güncelliğini korumaktadır.

Yeni Hükümetimiz, Anavatan Türkiyemizle birlikte, Kıbrıs'ta eşit egemen bir ortaklık siyasetini destekleyeme devam edecektir. Antalya Diplomasi Forumu, TC - KKTC İlişkilerinin diplomatik boyutuna daha da değer katacaktır. Diplomatik çabalarımıza paralel olarak, Anavatanımızın, KKTC'ye siyasi ve mali desteği önümüzdeki süreçte de devam edecektir.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerimiz olmuştur. Kendilerine, sıcak ev sahipliği için bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerimizde, yakın geleceğe ilişkin program ve projelerimizi ele aldık. Karşılıklı ziyaret olasılıklarını değerlendirdik. Dünya sorunlarıyla boğuşsa da, Anavatanımızın desteği, bizlere moral ve güç vermiştir.”

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Faiz SucuoğlAntalya Diplomasi Forumu
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