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Sucuoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda ‘Liderler Paneli’ne katıldı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen Liderler Paneli’ne katıldı.

11 Mart 2022 Cuma 19:16
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Sucuoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda ‘Liderler Paneli’ne katıldı
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Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, panele, Başbakan Sucuoglu ile Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.
“Barışın Bedeli veyahut Savaşın Maliyeti “başlığıyla düzenlenen oturumda, başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere dünyanın gündemindeki tüm konular masaya yatırtılıyor.
Bugün başlayan ve Pazar günü tamamlanacak forum, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar, iş dünyası liderleri, akademisyenler ve medya temsilcilerinin katılımıyla Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nde “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” başlığıyla düzenleniyor.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yapacak.

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